Donna Kelce desmiente haber firmado acuerdo de confidencialidad para la boda de Taylor Swift

A su paso por el Aeropuerto de Los Ángeles, Donna Kelce puso fin a las especulaciones sobre las estrictas medidas de seguridad que rodean la inminente boda entre su hijo, Travis Kelce, y la estrella del pop Taylor Swift. La futura suegra de la cantante desmintió rotundamente los rumores que sugerían que la pareja la habría obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA). Con un toque de humor, Donna aseguró que su familia confía plenamente en su discreción, afirmando que "ellos saben que puedo guardar un secreto", desmarcándose así de las restricciones que aparentemente sí han enfrentado otros asistentes al evento.
La controversia sobre estos contratos legales surgió luego de que el presentador británico Graham Norton revelara que debió firmar documentos de confidencialidad tras recibir su invitación. Esto alimentó la teoría de que la pareja busca un control total sobre la información de la ceremonia para evitar filtraciones a la prensa. Mientras los detalles logísticos se mantienen bajo llave, Donna compartió que aún no decide qué canción bailará con Travis en la recepción, recordando con nostalgia que en la boda de su otro hijo, Jason Kelce, celebraron con el tema "Love Shack" de The B-52’s.
Desde que anunciaron su compromiso en agosto de 2025, la planeación ha sido un enigma. Aunque Swift bromeó en televisión sobre querer una lista de invitados masiva para evitar el estrés de las bodas pequeñas, los rumores apuntan a una celebración de verano en Rhode Island para no interferir con la temporada de la NFL. Entre las posibles damas de honor figuran amigas de la infancia de Taylor como Abigail Anderson y celebridades como Lena Dunham. Lo que queda claro es que, mientras los invitados externos deben cumplir con cláusulas legales, el círculo familiar cercano goza de una confianza que las leyes no necesitan respaldar.