Elaine Haro se suma al Ring Royale para interpretar el Himno Nacional

La actriz y cantante asumirá la solemne responsabilidad de abrir la gala boxística en Monterrey, un reto que le genera respeto debido a la imposibilidad de improvisar ante un símbolo patrio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 11:49 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 11:58 AM.