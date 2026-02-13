Elaine Haro se suma al Ring Royale para interpretar el Himno Nacional

El evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, sigue sumando figuras a su cartelera para la noche del próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. En esta ocasión, la noticia no gira en torno a un combate, sino a la participación de Elaine Haro, quien ha sido confirmada oficialmente para entonar el Himno Nacional Mexicano. Durante la presentación del evento, la exintegrante de La Casa de los Famosos México compartió su entusiasmo por formar parte de esta función que reunirá a diversas personalidades del mundo digital y el entretenimiento bajo las reglas del boxeo.
A pesar de su amplia experiencia en el teatro y la televisión, Haro admitió sentir la presión natural que conlleva esta interpretación, consciente de los incidentes que otros artistas han sufrido al olvidar o confundir la letra en eventos masivos. La cantante destacó que, a diferencia de las tablas teatrales donde un actor puede apoyarse en la improvisación para salvar un error, la rigurosidad del protocolo nacional no permite margen de fallo. Por ello, aseguró estar preparándose a fondo para cumplir con el compromiso de manera impecable ante los miles de asistentes que se darán cita en el recinto regiomontano.
La gala, que comenzará a las 18:00 horas, contará con la conducción de Montserrat Oliver y seis encuentros deportivos que prometen mantener la tensión en el cuadrilátero. Además del toque solemne de Haro, la parte musical del evento estará reforzada por la presencia de Luis R. Conriquez, completando así una oferta que mezcla el deporte con el espectáculo mediático. Con esta incorporación, el Ring Royale busca consolidarse como una de las propuestas más llamativas del calendario de entretenimiento para el primer trimestre del año.