El género urbano está de luto: Asesinan a AfroSan tras altercado en Tláhuac

...

El líder de "AfroSan y sus Centenarios", figura emergente de los corridos con sello chilango, falleció a causa de un impacto de bala tras una riña en la zona oriente de la capital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 06:04 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 06:09 AM.