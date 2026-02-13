José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral y defensa de su honor

...

El cantante inició un proceso legal contra la viuda de su hermano Julián tras la filtración de un audio con graves acusaciones, asegurando que protegerá la memoria de su familia ante la justicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 05:33 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 05:40 AM.