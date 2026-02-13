José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral y defensa de su honor

A casi tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, la familia vuelve a enfrentar una crisis pública que ahora se traslada a los tribunales. José Manuel Figueroa confirmó que acudió al juzgado 25 de lo civil en la Ciudad de México para interponer una demanda por daño moral contra Imelda Tuñón, quien fuera esposa de su hermano. El conflicto estalló tras la difusión de una grabación en la que Tuñón presuntamente lanza señalamientos de abuso, palabras que el hijo de Joan Sebastian calificó como una campaña de mentiras que atenta contra su dignidad personal y la integridad de la memoria de Julián.
En un contundente mensaje compartido este 12 de febrero, el intérprete subrayó que la muerte no extingue los derechos ni la dignidad de una persona, por lo que considera su deber proteger el legado familiar frente a ataques infundados. José Manuel lamentó profundamente que quien fuera la compañera de vida de su hermano intente, bajo su perspectiva, empañar su recuerdo con declaraciones que han causado un impacto negativo en su vida pública. Asimismo, dejó entrever la posibilidad de que el audio en cuestión haya sido manipulado mediante herramientas de Inteligencia Artificial, un detalle que podría ser clave durante el proceso judicial.
El litigio no solo busca una reparación por las ofensas recibidas, sino que, según Figueroa, representa una lucha por el honor de su padre y sus hermanos. A pesar de reconocer lo doloroso que resulta que su sobrino quede en medio de una nueva controversia legal, el cantante insistió en que no permitirá que se ataque la verdad de su familia sin consecuencias jurídicas. Con esta acción, el artista reafirma su postura de cerrar filas y acudir a la ley como refugio para salvaguardar el respeto que, a su juicio, merece la trayectoria y el nombre de los Figueroa.