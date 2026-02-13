Mr. Doctor denuncia millonaria estafa en Puebla y advierte sobre esquema de fraude

El reconocido creador de contenido médico, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, rompió el silencio para denunciar que fue víctima de un sofisticado engaño financiero. A través de un video en sus redes sociales, el profesional de la salud explicó que un individuo radicado en Puebla logró ganarse su confianza durante los últimos cinco meses para involucrarlo en un supuesto proyecto empresarial. Bajo la promesa de generar rendimientos quincenales, el influencer entregó la suma de 600 mil pesos, solo para descubrir recientemente que todo formaba parte de un esquema de estafa sistemática que ha dejado a otras personas sin propiedades, vehículos y sumidas en deudas.
Consciente de la contradicción que representa su caso, el médico admitió la ironía de haber caído en un engaño a pesar de que su carrera se basa precisamente en exponer a "charlatanes" del sector salud. Según su testimonio, el presunto responsable utilizaba un discurso intimidatorio para evitar represalias, jactándose de tener vínculos con esferas políticas y grupos delictivos. No obstante, el influencer aseguró no tener miedo y responsabilizó públicamente a un sujeto identificado con la inicial "Y" por cualquier represalia que pudiera sufrir él o su familia, tras decidir llevar el caso ante las instancias legales correspondientes.
El caso tomó relevancia pública luego de que circularan imágenes de una reunión reciente, lo que motivó a Mr. Doctor a confirmar la situación y alertar a la ciudadanía sobre el aumento de este tipo de fraudes en territorio poblano. Visiblemente afectado por la impotencia de no haber detectado las señales de alerta a tiempo, el creador de contenido adelantó que ya ha preparado las pruebas necesarias para formalizar su denuncia. Con este anuncio, busca no solo recuperar su patrimonio, sino evitar que el agresor continúe operando bajo el mismo patrón de engaños que ha destruido el patrimonio de múltiples familias.