Mr. Doctor denuncia millonaria estafa en Puebla y advierte sobre esquema de fraude

...

El popular médico influencer reveló haber perdido 600 mil pesos tras confiar en un falso negocio de inversiones, señalando que existen decenas de víctimas afectadas por el mismo sujeto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 05:25 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 05:33 AM.