Pepe Aguilar desmiente atentado en su contra y lamenta la violencia en Zacatecas

Ante la ola de especulaciones que sugerían un ataque directo contra su convoy en Zacatecas, Pepe Aguilar rompió el silencio para dar certeza sobre su seguridad. Los reportes iniciales indicaban que un grupo delictivo habría interceptado al artista en las cercanías de su propiedad, El Soyate; sin embargo, el intérprete utilizó sus plataformas digitales para desmentir rotundamente estas versiones. Aguilar precisó que, mientras los hechos violentos ocurrían en la entidad, él permanecía en la Ciudad de México cumpliendo con sus compromisos, por lo que nunca estuvo en una situación de riesgo real.
A pesar de la aclaración personal, el cantante confirmó que la región sí atraviesa una jornada crítica debido a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y grupos criminales. El artista detalló que las autoridades estatales mantienen un operativo activo, tanto terrestre como aéreo, en las inmediaciones de sus terrenos y los de su hija, Ángela Aguilar. Esta movilización policial coincide con los reportes oficiales del Secretario General de Gobierno de Zacatecas, quien informó sobre ataques a las fuerzas de seguridad y bloqueos carreteros en zonas aledañas al municipio de Villanueva.
Visiblemente conmovido por la situación que enfrenta su estado natal, el líder de la dinastía Aguilar expresó su solidaridad con los ciudadanos zacatecanos que padecen la inseguridad. A través de su mensaje, hizo un llamado a la calma y confió en que las labores de las autoridades logren restablecer el orden en la zona para que la paz regrese a la región. Por ahora, los operativos de vigilancia continúan en marcha, mientras el cantante reiteró que su prioridad en este momento es la tranquilidad de sus seres queridos ante la difusión de noticias falsas.