Pepe Aguilar desmiente atentado en su contra y lamenta la violencia en Zacatecas

El cantante aclaró que no se encontraba en su rancho al momento de los disturbios y confirmó que tanto él como su familia están fuera de peligro tras los rumores de un ataque armado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 05:19 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 05:25 AM.