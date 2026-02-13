Polémica en el ring: Alana Flores rompe el silencio tras la renuncia de Samadhi Zendejas

El esperado duelo de guantes entre Samadhi Zendejas y Alana Flores ha dado un giro inesperado tras el anuncio oficial de la actriz, quien confirmó su retiro de la cartelera programada para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. A través de un comunicado, Zendejas argumentó que su salida responde a la falta de acuerdos logísticos y detalles que no lograron alinearse para garantizar una participación óptima. Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por su contraparte, quien decidió alzar la voz para exponer una versión distinta sobre las negociaciones detrás del cuadrilátero.
Alana Flores, reconocida creadora de contenido con experiencia previa en el boxeo de exhibición, reveló mediante un video que la baja de su oponente ya se gestaba desde hace días. Según la streamer, el equipo de la actriz dejó de responder llamadas desde inicios de febrero, a pesar de que en redes sociales seguía mostrando una supuesta preparación física. Flores calificó de extraña la actitud de Zendejas, señalando que intentó contactarla de forma privada sin éxito, obteniendo como única respuesta el aviso público de su abandono del proyecto.
La controversia escaló cuando Alana detalló las exigencias que habrían bloqueado el combate, mencionando que la actriz solicitó poner en juego sus cuatro cinturones ganados anteriormente y mostró una nula disposición para ajustar su peso. Ante la negativa de Zendejas de bajar incluso un kilogramo, la streamer propuso pactar la pelea en los 55 o 56 kilos con un pesaje el mismo día del evento. Con esta invitación abierta, la moneda queda en el aire para un espectáculo que, por ahora, pierde a una de sus protagonistas principales a pocos meses de la gran cita.