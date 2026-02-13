Polémica en el ring: Alana Flores rompe el silencio tras la renuncia de Samadhi Zendejas

La streamer cuestionó los motivos de la actriz para abandonar el evento de boxeo Supernova Génesis 2026 y lanzó una propuesta final para salvar el enfrentamiento.

Autor Yelitza Espinoza el 13/02/2026 05:00 AM.
En Espectáculos