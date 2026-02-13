Poncho de Nigris arremete contra Pepe y Teo ante las críticas por su evento de boxeo

...

El influencer regiomontano vive momentos de alta tensión mientras intenta rescatar la venta de boletos para el Ring Royale, proyecto que lo ha llevado al límite emocional y financiero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 11:31 AM.