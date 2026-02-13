Poncho de Nigris arremete contra Pepe y Teo ante las críticas por su evento de boxeo

La organización del Ring Royale se ha convertido en una auténtica montaña rusa para Poncho de Nigris. El empresario, que busca llenar la Arena Monterrey el próximo 15 de marzo, admitió recientemente estar abrumado por la magnitud de la producción, llegando incluso a las lágrimas por la dificultad de agotar las localidades. Sin embargo, la presión externa ha sumado un nuevo frente de batalla: el conflicto mediático con los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, conocidos como Pepe y Teo, quienes desde su podcast sugirieron que el evento está destinado al fracaso debido a la supuesta nula respuesta del público.
La respuesta de De Nigris no se hizo esperar y fue contundente. Durante su propio espacio digital, el regiomontano reaccionó a los comentarios de la dupla, centrando sus ataques especialmente en Peralta. Con un tono directo y sin concesiones, Poncho recordó el paso de Ricardo por un reciente reality show, calificándolo de "mala vibra" y criticando tanto su lenguaje corporal como su personalidad. Para el promotor del evento, las opiniones de sus detractores solo reflejan un intento de favorecer a la competencia, ya que en la Ciudad de México se prepara una función similar denominada Supernova.
A pesar de la controversia y las dudas que rodean la taquilla, De Nigris se mantiene firme en su visión, apostando todo a la fe de que el espectáculo será un éxito masivo. Mientras sus críticos se enfocan en los números actuales, el influencer prefiere señalar la "energía negativa" de quienes cuestionan su emprendimiento. El desenlace de esta rivalidad y la viabilidad del Ring Royale se definirán en pocas semanas, en una noche que promete ser tan tensa sobre el cuadrilátero como lo ha sido en las redes sociales.