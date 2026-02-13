De las redes a la pantalla: Caeli entra a "La Casa de los Famosos" dispuesta a todo

Patricia Caeli Santaolalla, mejor conocida como Caeli, ha decidido dar un salto definitivo de las plataformas digitales a la televisión internacional. Después de tres años de espera para concretar este proyecto, la creadora de contenido confirmó su ingreso a La casa de los famosos, un formato que considera el mayor reto de su trayectoria profesional. Para la "influencer", esta experiencia representa la oportunidad perfecta de romper con la imagen perfecta de las redes sociales y mostrar matices de su personalidad que sus seguidores nunca han visto, incluyendo sus momentos de vulnerabilidad, enojo y convivencia diaria, lejos de las herramientas de edición que han marcado su carrera por más de una década.
Con la seguridad que le han brindado dieciséis años de exposición mediática, Caeli asegura estar preparada para el juicio del público y el "hate" que suele generar este tipo de encierros. Según explicó en encuentros previos a su ingreso, su veteranía en internet le ha otorgado una "piel gruesa" ante las críticas, lo que le permitirá enfocarse en conectar con la audiencia televisiva de la misma forma en que lo hace con sus suscriptores: hablando a la cámara como si fuera un amigo cercano. Además, planea trasladar elementos icónicos de su marca personal al programa, buscando que el público no solo vea a la celebridad de internet, sino a una mujer que lucha contra sus propias inseguridades y presiones estéticas.
Más allá del entretenimiento inmediato, la participación de Caeli tiene una meta clara a largo plazo: consolidar una carrera en la actuación cinematográfica y la conducción en medios tradicionales. La creadora sueña con ver su rostro en carteleras de cine y liderar programas matutinos, utilizando el reality como una plataforma de lanzamiento hacia nuevas disciplinas. Con la filosofía de "decir que sí a todo" y aventurarse sin miedo, inicia una etapa de evolución donde pretende demostrar que los creadores digitales tienen la versatilidad necesaria para conquistar cualquier escenario del mundo del espectáculo.