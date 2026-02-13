De las redes a la pantalla: Caeli entra a "La Casa de los Famosos" dispuesta a todo

...

La pionera de YouTube se une al reality de Telemundo con el objetivo de mostrar su faceta más genuina, sin filtros ni ediciones, tras dieciséis años de carrera digital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 06:09 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 06:16 AM.