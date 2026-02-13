Sin tregua: Blake Lively y Justin Baldoni irán a juicio tras fallar el acuerdo por acoso sexual

Luego de seis horas de negociaciones en un tribunal de Nueva York, los protagonistas de "It Ends With Us" no lograron resolver sus diferencias legales y se preparan para un proceso judicial en mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 05:10 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 05:14 AM.