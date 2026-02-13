Yolanda Andrade enfrenta su diagnóstico con fortaleza y revela cuál es su última voluntad

El regreso de Yolanda Andrade al programa ‘Montse & Joe’ ha sido un bálsamo emocional para la presentadora, quien recientemente fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ante los medios de comunicación, Andrade reconoció que, aunque el tratamiento y los medicamentos le provocan un cansancio extremo, estar frente a las cámaras y rodeada de sus seres queridos es lo que le da vitalidad. Con una honestidad brutal, señaló que solo después de recibir el diagnóstico se comprende la magnitud de una afección que no tiene cura, pero se mostró decidida a seguir activa mientras su cuerpo le permita hablar y caminar.
La reciente partida del productor Pedro Torres, quien compartía el mismo padecimiento, ha calado hondo en el ánimo de la actriz, recordándole la naturaleza impredecible de su salud. Esta situación la ha llevado a reflexionar seriamente sobre su despedida y sus prioridades en esta etapa de su vida. Lejos de enfocarse en posesiones materiales o viajes pendientes, Yolanda confesó que su última voluntad es simplemente rodearse de la gente que ama. Según sus palabras, se siente satisfecha con lo que ha vivido y viajado, por lo que su enfoque actual es atesorar momentos de calidad con su círculo más cercano.
Pese a las dificultades para hablar que ha presentado en ocasiones, su característico sentido del humor permanece intacto. Entre risas, comentó que incluso está considerando unirse a un próximo viaje de la producción si el destino resulta atractivo, bromeando con que una escapada a Las Vegas sería el incentivo perfecto. Esta actitud resiliente ha sido aplaudida por sus seguidores y compañeros, quienes ven en ella un ejemplo de cómo encarar la adversidad con dignidad. Por ahora, Andrade se concentra en el presente, aprovechando cada día de grabación como una oportunidad para celebrar la vida en medio de la incertidumbre.