Yolanda Andrade enfrenta su diagnóstico con fortaleza y revela cuál es su última voluntad

La conductora regresó a los foros de televisión para compartir cómo vive su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que describe como un proceso desgastante pero que no le quita las ganas de trabajar.

