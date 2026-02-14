Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, anuncia su embarazo tras superar una difícil pérdida

Con un romántico mensaje escrito sobre un espejo en la arena, Jesaaelys reveló que se convertirá en madre el próximo agosto de 2026. La hija del famoso artista urbano celebró esta nueva etapa junto a su esposo, Carlos Olmo, a través de una pieza visual donde ambos caminan por la orilla del mar vestidos de blanco, culminando la escena con la imagen de un ultrasonido. "Un poquitito de ti y un poquitito de mí", expresó la maquilladora, quien describió la llegada de su primer hijo como una promesa divina y un milagro que llega para iluminar su hogar tras haber contraído matrimonio en octubre de 2025.
La noticia tiene una carga emocional profunda, ya que la pareja confesó haber mantenido el embarazo en privado durante los primeros meses por precaución. Jesaaelys compartió con sus seguidores que en septiembre pasado sufrieron la pérdida de un bebé, una experiencia dolorosa que los llevó a ser cautelosos antes de gritar su alegría al mundo. Este anuncio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, destacando el comentario de su madre, Mireddys, quien se declaró oficialmente en el "equipo de las abuelitas", mostrando el respaldo incondicional hacia su hija en este proceso.
Sin embargo, el clima de celebración se ve matizado por la compleja situación familiar que atraviesa el entorno de Daddy Yankee. Mientras la joven disfruta de su dulce espera, la relación con su padre continúa marcada por el distanciamiento derivado del mediático divorcio entre sus progenitores. Cabe recordar que el cantante no fue reportado entre los asistentes a la boda privada de su hija y, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración pública sobre su futuro nieto. Pese a las tensiones externas, Jesaaelys se enfoca en la salud de su bebé y en fortalecer el vínculo con Olmo, a quien define como el gran amor de su vida.