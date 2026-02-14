Seúl en alerta máxima por el regreso masivo de BTS: esperan a más de 260 mil personas

...

El histórico evento gratuito en la Plaza Gwanghwamun ha obligado a las autoridades coreanas a diseñar un operativo de seguridad sin precedentes para evitar el caos durante el lanzamiento del álbum "ARIRANG".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/02/2026 06:55 AM.
En Espectáculos y editada el 14/02/2026 07:01 AM.