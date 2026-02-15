El "cazacharlatanes" Mr. Doctor denuncia millonaria estafa en su contra

En una revelación que ha sacudido a sus seguidores, el creador de contenido conocido como Mr. Doctor compartió a través de sus redes sociales que fue defraudado por un sujeto que ha engañado a decenas de personas. Con una mezcla de indignación e ironía, el médico poblano reconoció que, a pesar de dedicar su carrera a exponer a impostores, terminó cayendo en los engaños de un individuo que utilizó tácticas de manipulación emocional para ganarse su confianza. Según su relato, el presunto estafador suele involucrar a sus víctimas en su círculo familiar y eventos sociales íntimos antes de solicitar inversiones para supuestos proyectos inmobiliarios que nunca se concretan.
El fraude, que asciende a más de medio millón de pesos solo en el caso del influencer, se basaba en la promesa de generar rendimientos constantes mediante transacciones para negocios de bienes raíces. Arroyo Martínez detalló que mantuvo la situación en secreto incluso para sus padres y su pareja hasta que se reunió con otras víctimas para dimensionar el alcance del engaño. Aunque por el momento no ha revelado la identidad del acusado para no entorpecer el proceso, aseguró contar con pruebas contundentes y confesiones grabadas que, según él, garantizan que el responsable terminará en prisión.
Al cierre de su denuncia pública, el médico envió un mensaje directo al señalado, advirtiéndole que no se saldrá con la suya y que dedicará sus recursos a buscar justicia. Debido a la naturaleza de la acusación, Mr. Doctor hizo responsable al presunto defraudador de cualquier represalia o daño que pudiera sufrir él o su familia. Con este video, el influencer busca alertar a la ciudadanía sobre este tipo de esquemas de inversión basados en la confianza personal, reafirmando que su labor de denuncia ahora tiene un frente mucho más cercano y personal.