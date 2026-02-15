El "cazacharlatanes" Mr. Doctor denuncia millonaria estafa en su contra

El popular médico e influencer Jorge Octavio Arroyo confesó haber sido víctima de un fraude por 600 mil pesos, advirtiendo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales.

15/02/2026
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 07:48 AM.