El doblaje mexicano despide a Dolores Muñoz Ledo, voz legendaria de 107 años

La reconocida actriz, que prestó su voz a personajes icónicos como Sorceress y Adrian Pennino, falleció dejando un legado que atravesó un siglo de historia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/02/2026 07:55 AM.
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 07:02 AM.