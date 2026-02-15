El doblaje mexicano despide a Dolores Muñoz Ledo, voz legendaria de 107 años

La industria del entretenimiento en México se encuentra de luto tras la partida de Dolores Muñoz Ledo, una de las figuras más longevas y respetadas en la historia del doblaje y las radionovelas. Con 107 años de edad, su fallecimiento marca el fin de una era para el gremio actoral, que hoy celebra una trayectoria definida por la disciplina y una asombrosa capacidad de adaptación. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue la encargada de confirmar el deceso de la intérprete, quien se mantuvo cercana a sus colegas y vigente en la memoria del público hasta sus últimos días, demostrando que el talento vocal no conoce de límites temporales.
Desde los procesos manuales en cabinas analógicas hasta la modernidad de la era digital, Muñoz Ledo fue testigo y protagonista de la evolución del doblaje latinoamericano. Su versatilidad le permitió dar vida a una extensa gama de personajes que marcaron a diversas generaciones; desde la mística Sorceress en "He-Man y los amos del Universo" hasta la determinación de Adrian Pennino en la cuarta entrega de "Rocky". Esta facilidad para transitar entre roles maternales, figuras de carácter fuerte y matices cómicos le valió el reconocimiento de directores y compañeros, quienes hoy la recuerdan como una maestra de la precisión y la intención dramática.
El impacto de su partida se ha reflejado en una marea de mensajes en redes sociales, donde fanáticos y profesionales del medio agradecen la huella emocional que sus interpretaciones dejaron en su infancia y formación. Los homenajes destacan que, más allá de la técnica, Dolores poseía una calidez que dotaba de humanidad a cada proyecto en el que participaba. Con su partida, el doblaje pierde a uno de sus pilares fundamentales, pero su voz permanecerá resguardada en el catálogo del cine clásico y la animación, consolidándose como un referente ineludible para las futuras promesas de la actuación de voz en México.