Jessica Alba y Cash Warren firman su divorcio tras dos décadas de historia

La actriz y el productor cinematográfico concluyeron legalmente su matrimonio con un acuerdo económico millonario y la prioridad de proteger a sus tres hijos.

15/02/2026
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 06:38 AM.