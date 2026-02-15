Jessica Alba y Cash Warren firman su divorcio tras dos décadas de historia

Después de 16 años de matrimonio y una relación que marcó una época en Hollywood, Jessica Alba y Cash Warren han quedado oficialmente divorciados. La ruptura, que comenzó formalmente con la solicitud de la actriz en enero de 2025, se selló el pasado 13 de febrero con la presentación de los documentos judiciales definitivos. Según los reportes legales, el proceso se llevó a cabo bajo términos de mutuo acuerdo donde destaca la ausencia de una pensión alimenticia conyugal, marcando el cierre definitivo de una unión que nació en los sets de grabación hace más de veinte años.
El convenio establece que Alba realizará un pago único de tres millones de dólares a Warren para equilibrar la repartición de sus bienes compartidos. Este monto se liquidará en dos etapas: un primer depósito de 1.5 millones de dólares de forma inmediata y el resto al cumplirse un año de la firma. La pareja, que se conoció en 2004 durante el rodaje de Los cuatro fantásticos, se casó en una ceremonia íntima en Beverly Hills en 2008. Ahora, ambos enfocan sus esfuerzos en la crianza conjunta de sus hijos, Honor Marie, Haven Garner y Hayes Alba, manteniendo el compromiso de respeto que anunciaron al separarse.
Mientras el ciclo legal llega a su fin, ambos han rehecho sus vidas personales con nuevos vínculos sentimentales. Jessica Alba mantiene actualmente un noviazgo con el actor Danny Ramírez, con quien fue captada públicamente en Londres a mediados de 2025. Por otro lado, Cash Warren ha sido vinculado con la modelo Hana Sun Doerr desde agosto del año pasado. Con este fallo judicial, los exesposos dan vuelta a la página de su historia común, priorizando la estabilidad familiar por encima de cualquier conflicto financiero o mediático.