Kenia Os y Peso Pluma: un aniversario de altura en San Valentín

...

La pareja más influyente del pop mexicano celebró su primer año con gestos virales, vuelos privados y un estreno musical dedicado a su historia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/02/2026 07:25 AM.
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 06:46 AM.