Majo Aguilar celebra San Valentín y presume a su nuevo amor en redes sociales

El Día de San Valentín fue el escenario perfecto para que Majo Aguilar confirmara que el amor ha vuelto a tocar a su puerta. La intérprete de música regional sorprendió a sus seguidores con una romántica fotografía frente al espejo donde se le ve sonriente mientras su nuevo novio, cuya identidad ha decidido mantener en reserva, aparece en un tierno gesto de afecto. Esta publicación llega apenas semanas después de que la cantante revelara ante la prensa su situación sentimental, enfatizando que prefiere llevar este romance con calma y discreción para proteger la conexión especial que han construido tras su ruptura con el músico Gil Cerezo.
Este nuevo capítulo personal coincide con un momento brillante en la carrera de la integrante de la dinastía Aguilar. En lo que va del año, Majo no solo ha sido nombrada embajadora del mariachi, sino que también incursionó en la industria de la alta costura con una destacada participación en la Semana de la Moda de Nueva York. Su versatilidad artística ha quedado de manifiesto con colaboraciones que transitan entre el rock y el regional, consolidando su posición como una de las figuras más dinámicas de la escena musical contemporánea tras haber conquistado importantes galardones y llenos totales en recintos de gran prestigio.
La joven artista parece haber encontrado el equilibrio ideal entre la intensidad de su vida pública y la paz de su entorno privado. A pesar de que 2025 fue un periodo de transición emocional, los reconocimientos como Artista Femenina del Año y sus recientes éxitos en plataformas digitales reflejan una plenitud que ella misma atribuye a ver el amor en cada detalle de su vida. Con esta discreta pero significativa revelación, Majo Aguilar inicia una etapa de madurez donde el éxito profesional y la estabilidad emocional caminan de la mano, reafirmando que su prioridad es disfrutar de sus logros con tranquilidad.