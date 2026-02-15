Majo Aguilar celebra San Valentín y presume a su nuevo amor en redes sociales

...

Tras un año de éxitos profesionales y cambios personales, la cantante mexicana comparte su felicidad sentimental manteniendo la privacidad de su pareja.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/02/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 07:09 AM.