Ninel Conde rompe el silencio sobre las supuestas "rifas" de artistas en palenques

...

La cantante desmintió categóricamente haber participado en sorteos para convivir con empresarios, tras las polémicas declaraciones de Imelda Garza Tuñón y Alejandra Ávalos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/02/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 15/02/2026 07:43 AM.