Adiós a Robert Duvall: fallece la leyenda de "El Padrino" y "Apocalypse Now" a los 95 años

...

El icónico actor, ganador del Oscar y referente del cine clásico de Hollywood, murió en la tranquilidad de su hogar en Virginia tras siete décadas de trayectoria impecable.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/02/2026 11:32 AM.
En Espectáculos y editada el 16/02/2026 12:00 PM.