Adiós a Robert Duvall: fallece la leyenda de "El Padrino" y "Apocalypse Now" a los 95 años

La industria cinematográfica despide a uno de sus titanes más respetados. Robert Duvall falleció este domingo a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia, según confirmó su esposa, Luciana. En un emotivo comunicado, su círculo cercano describió al intérprete como un hombre cuya pasión por la actuación solo era comparable con su amor por las buenas conversaciones y los placeres sencillos de la vida. Aunque no se revelaron las causas exactas del deceso, se informó que el actor partió "en paz", rodeado del afecto de su familia y en la comodidad de su hogar.
Con una carrera que se extendió por casi setenta años, Duvall dejó una marca indeleble en la historia del séptimo arte. Es recordado universalmente por su magistral interpretación de Tom Hagen, el abogado y "consigliere" de la familia Corleone en la saga de El Padrino, así como por su inolvidable papel en Apocalypse Now, ambas bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Su versatilidad le permitió navegar por diversos géneros, desde el western en la miniserie Lonesome Dove hasta el drama íntimo en Tender Mercies, cinta que le valió el Premio de la Academia como Mejor Actor por dar vida a un cantante de country en busca de redención.
Ante la pérdida, su familia ha solicitado privacidad, pero extendió una invitación singular para honrar su legado: disfrutar de una excelente película, compartir una historia en una mesa con amigos o apreciar la naturaleza, actividades que reflejan la esencia de la vida que Duvall llevó fuera de las cámaras. Con su partida, Hollywood pierde a uno de los últimos eslabones de una época dorada de la actuación, un artista que supo dotar de profundidad y humanidad a cada personaje que encarnó en la pantalla grande.