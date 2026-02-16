Aislinn Derbez rompe el mito: la verdad detrás de su figura y su amor por la comida mexicana

Aislinn Derbez ha desatado una ola de curiosidad en redes sociales al mostrar una faceta que parece desafiar las reglas convencionales del fitness. La protagonista de La casa de las flores no oculta su debilidad por los platillos típicos como gorditas y tamales, incluso cuando estos le han jugado malas pasadas a su salud digestiva. Ante los constantes cuestionamientos de sus seguidores, quienes se preguntan cómo logra mantener su silueta mientras disfruta de la gastronomía nacional sin restricciones, la intérprete decidió hablar con honestidad sobre lo que sucede detrás de cámaras y fuera de los filtros de perfección.
Con el humor que la caracteriza, la actriz aclaró que, aunque hace un tiempo declaró "odiar el gimnasio", sus palabras fueron tomadas de forma literal. Si bien no es una entusiasta de las rutinas extenuantes, confesó que sí realiza actividad física de manera moderada para mantenerse saludable. No obstante, atribuyó gran parte de su apariencia a un "curioso privilegio" que heredó de su familia, agradeciendo públicamente a sus padres por una genética que le permite procesar su dieta de manera envidiable. Para ella, la clave no está en la privación, sino en una estructura física natural que le brinda margen de maniobra.
Más allá de la báscula y el ejercicio, la creadora del podcast La Magia del Caos subrayó que su visión de la estética personal ha evolucionado. Aislinn sostiene que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la libertad de actuar sin que importe el juicio externo. Al mostrarse comiendo quesadillas antes de grabar o aceptando sus contradicciones, busca proyectar un mensaje de aceptación donde la actitud pesa más que cualquier medida corporal, consolidando una imagen más humana y cercana con su audiencia.