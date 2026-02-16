Aislinn Derbez rompe el mito: la verdad detrás de su figura y su amor por la comida mexicana

...

La actriz confiesa que su genética es un factor clave y aclara la polémica sobre su supuesta enemistad con el ejercicio tras ser captada disfrutando de tamales y quesadillas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/02/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 16/02/2026 12:07 PM.