Aldo de Nigris sufre aparatosa caída durante el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

...

El reconocido influencer y ganador de reality shows preocupó a sus seguidores tras perder el equilibrio en un carro alegórico frente a miles de asistentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/02/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 16/02/2026 09:28 AM.