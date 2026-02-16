Aldo de Nigris sufre aparatosa caída durante el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

La máxima fiesta del puerto de Mazatlán se convirtió en el escenario de un momento de tensión cuando Aldo de Nigris, una de las figuras más esperadas del desfile, cayó desde una plataforma elevada en plena celebración. El creador de contenido se encontraba en la parte superior de un carro alegórico de temática tropical cuando, en medio de un baile y sin sujetarse a las estructuras de protección, perdió el equilibrio y cayó de espaldas ante la mirada atónita de la multitud. A pesar de lo aparatoso del golpe y de rodar por uno de los niveles de la estructura, el regiomontano logró reincorporarse tras unos segundos de desconcierto.
El incidente se volvió viral de inmediato en plataformas como TikTok y X, donde diversos videos mostraron el momento exacto del accidente y la posterior reacción del youtuber. Lejos de abandonar el recorrido, De Nigris decidió continuar con su participación en el evento, saludando y bailando para el público a pesar de mostrar signos evidentes de molestia física. Esta determinación fue aplaudida por algunos de sus fanáticos, aunque también desató un intenso debate en redes sociales sobre la falta de protocolos de seguridad y la ausencia de barandales adecuados en este tipo de estructuras móviles.
Hasta el momento, ni el equipo del influencer ni el comité organizador del Carnaval Internacional de Mazatlán han emitido un reporte médico oficial o un comunicado aclarando las causas del percance. No obstante, las imágenes posteriores al golpe sugieren que no hubo lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su integridad de manera inmediata. Mientras el interés por su estado de salud sigue en aumento, el suceso queda como un recordatorio de los riesgos que enfrentan las celebridades en eventos masivos de alta exposición.