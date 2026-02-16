Cancelada la línea de salsas de Jimmy Fallon y Tommy Mottola tras nexos con el caso Epstein

Lo que inició como un proyecto empresarial basado en una larga amistad y la pasión compartida por la cocina italoamericana ha terminado en un rotundo fracaso comercial. Jimmy Fallon y Tommy Mottola planeaban lanzar al mercado una línea de salsas para pasta inspirada en sus constantes cenas en Nueva York; sin embargo, la iniciativa fue suspendida tras la divulgación masiva de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. La aparición de Mottola en estos registros, que exponen una cercanía innegable con el fallecido financiero, generó un rechazo inmediato en el entorno del conductor, bajo la premisa de que cualquier vínculo con el escándalo resulta tóxico para cualquier marca.
Los archivos, que suman unos 300 gigabytes de información liberada por el Departamento de Justicia, mencionan al ejecutivo musical en aproximadamente 600 documentos. Los registros detallan una comunicación frecuente entre 2010 y 2019, que abarca desde la logística de viajes privados en helicóptero hasta intercambios de mensajes durante el auge del movimiento #MeToo. Resulta especialmente comprometedor el registro de visitas de Mottola a las propiedades de Epstein en Manhattan y París entre 2006 y 2008, años en los que el financiero ya cumplía una condena por prostitución de menores, lo que ha dinamitado la imagen pública del magnate.
Fuentes cercanas a la industria aseguran que el proyecto, que apuntaba a un estreno en 2027, ha quedado totalmente descartado para proteger la carrera de Fallon. Mientras que algunos portales sugieren una "pausa", otros allegados a la producción son más directos al afirmar que nadie en el mundo del entretenimiento desea asociarse con figuras mencionadas en el expediente de la isla privada. Con esta cancelación, la relación pública entre ambos queda bajo la lupa, mientras el público y los periodistas continúan desglosando la extensa red de contactos que mantuvo Epstein hasta sus últimos días.