Gloria Trevi hace historia: la primera latina en la portada de Playboy Nueva Zelanda

En un movimiento que redefine la representación del talento hispano en Oceanía, Gloria Trevi se ha convertido en la figura central de la edición febrero-marzo 2026 de Playboy Nueva Zelanda. Esta colaboración marca un hito sin precedentes, siendo la primera vez que una artista latinoamericana encabeza dicha publicación en ese país. Lejos de los conceptos tradicionales, la intérprete de "Pelo Suelto" explicó que su decisión de participar se debió al renovado enfoque intelectual de la revista, el cual le permite entablar un diálogo global en otros idiomas y conectar con audiencias que trascienden las fronteras del español.
La aparición en la prestigiosa cabecera internacional coincide con un momento de plenitud profesional para la cantante, quien actualmente recorre los escenarios con su gira “La Fiesta Tour 2026”. Con cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro y millones de reproducciones en plataformas digitales, Trevi utiliza esta plataforma para profundizar en el concepto de su más reciente álbum, "El Vuelo". En la entrevista exclusiva, la artista reflexiona sobre la responsabilidad de enviar mensajes de esperanza desde el escenario, consolidando su imagen de mujer resiliente que, al igual que el fénix que abandera su disco, ha sabido transformar cada etapa de su vida en una oportunidad de crecimiento.