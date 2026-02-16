Luto en la música: fallece Leo Rosas, el talento boliviano que brilló en La Voz México

La escena musical se ha visto sacudida por el inesperado deceso de Leo Rosas, el joven cantante boliviano que se ganó el reconocimiento internacional tras su paso por las pantallas mexicanas. La noticia fue ratificada por su círculo íntimo, provocando una reacción inmediata de su mentor, el cantante Yahir, quien utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de consuelo a la familia y al pueblo de Bolivia. Rosas es recordado por su potente audición con el tema "Contigo en la Distancia", una interpretación que logró que las cuatro sillas del jurado giraran de forma unánime, aunque finalmente decidió integrarse al equipo del intérprete sonorense.
A pesar de que su carrera se encontraba en una etapa de expansión y planificación de nuevos proyectos, los primeros informes indican que el artista lidiaba con un cuadro de depresión bajo cuidado médico. Alfredo Mendoza, allegado al cantante, señaló que la pérdida ha sido una sorpresa absoluta para su entorno, ya que Rosas estaba enfocado en el lanzamiento de material inédito y se encontraba acompañado por sus padres. Su trayectoria en el certamen, donde interpretó clásicos como "La Locura" y "Amiga Mía", lo consolidó como una de las voces más prometedoras de su edición, dejando una huella imborrable por su calidad interpretativa y carisma.
En las horas previas a confirmarse su fallecimiento, el músico compartió una última imagen en sus redes sociales con motivo del 14 de febrero, mostrando una cena íntima rodeada de detalles románticos y una atmósfera cálida. Esta publicación, que sugería un momento de tranquilidad y compañía, se ha convertido ahora en el espacio donde miles de seguidores expresan su incredulidad y dolor. La partida de Rosas deja un vacío en la comunidad artística, mientras sus fanáticos repasan las actuaciones que lo llevaron a ser uno de los participantes más queridos y respetados de aquel ciclo televisivo.