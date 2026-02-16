Maya Hawke y Christian Lee Hutson se casan en una romántica boda en Nueva York

Lejos del suspenso de Hawkins y bajo el frío invierno de Manhattan, Maya Hawke celebró su unión matrimonial con el músico Christian Lee Hutson este 14 de febrero. La pareja optó por la emblemática iglesia episcopal de St. George para el intercambio de votos, trasladando posteriormente el festejo al exclusivo club privado The Players en Gramercy Park. El evento no solo destacó por su atmósfera romántica, sino por lograr un reencuentro público entre sus padres, una de las parejas más icónicas del cine de los noventa, quienes acompañaron a la joven de 27 años en este paso trascendental de su vida personal.
El desfile de figuras no terminó con el linaje familiar de la novia, pues gran parte del elenco de la serie que la lanzó a la fama se hizo presente en la Gran Manzana. Rostros conocidos como Finn Wolfhard, Sadie Sink y Joe Keery, entre otros compañeros de reparto, fueron testigos de un enlace que destacó por su estética minimalista y elegante. Para la ocasión, la actriz lució un diseño blanco de escote barco y silueta de talle bajo, complementado con un abrigo invernal, mientras que el novio mantuvo la sofisticación con un esmoquin clásico negro, reflejando el estilo sobrio que ambos han proyectado durante su noviazgo.
Aunque la relación entre Hawke y Hutson comenzó a generar rumores desde 2023, ambos procuraron mantener un perfil bajo, limitando sus apariciones oficiales hasta hace apenas un año. Más allá de su vínculo sentimental, la pareja ha consolidado una conexión creativa a través de diversas colaboraciones musicales antes de decidir sellar su historia en el altar. Con esta celebración en pleno San Valentín, Maya Hawke inicia una nueva etapa que entrelaza la nostalgia por el legado de sus padres con el sólido apoyo de su generación, sorprendiendo a sus seguidores con una boda tan discreta como cinematográfica.