Noche de nostalgia: Cazzu y Bad Bunny reviven su historia sobre el escenario en Argentina

El reciente concierto de Bad Bunny en Buenos Aires no solo fue un despliegue de éxitos, sino también el escenario de un reencuentro cargado de historia personal. Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, fue la invitada de honor para interpretar el remix de “Loca”, el tema que en 2017 unió sus carreras por primera vez. Este momento sobre la tarima del River Plate cerró un círculo que comenzó hace casi una década, cuando ambos eran figuras emergentes de la escena urbana y compartieron un breve pero significativo romance que la propia artista recordó recientemente con humor y cariño.
La chispa entre ambos surgió en 2018, precisamente en el Luna Park, tras una llamada inesperada del puertorriqueño que invitó a la argentina a subir al escenario de último minuto. Aquella conexión profesional derivó en una relación discreta de la cual Cazzu ha compartido anécdotas memorables, como su primera cita en los bosques de Palermo. Según relató la cantante, en un arranque de rebeldía juvenil, ambos saltaron la reja de un parque público y terminaron huyendo de un guardia de seguridad, una aventura que ocurrió mucho antes de que Benito Martínez se convirtiera en el fenómeno mundial que es hoy.
A pesar de que el noviazgo fue corto y ocurrió cuando eran "bastante más chicos", la complicidad se mantiene intacta. Tras su participación especial en la gira actual del boricua, Cazzu utilizó sus redes sociales para agradecer el gesto con un mensaje que resumió la velada como una "nochecita de nostalgia". Para los asistentes, verlos juntos nuevamente no solo fue un regalo musical, sino un recordatorio de los inicios de dos artistas que, desde aquel primer encuentro fortuito en las calles de Buenos Aires, transformaron para siempre el panorama del género urbano.