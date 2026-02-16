Poncho de Nigris desafía a Adrián Marcelo con una oferta millonaria para pelear en el Ring Royale

...

El regiomontano puso sobre la mesa la cifra de 4 millones de pesos para concretar el esperado combate de boxeo que pondría fin a meses de intensas rencillas personales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/02/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 16/02/2026 09:46 AM.