Poncho de Nigris desafía a Adrián Marcelo con una oferta millonaria para pelear en el Ring Royale

La rivalidad entre los dos influencers más polémicos del norte del país podría trasladarse finalmente al cuadrilátero tras el reciente anuncio de Poncho de Nigris. El también empresario aprovechó el espacio de su podcast para lanzar una propuesta económica directa a Adrián Marcelo, condicionando su participación en la próxima edición del evento Ring Royale. La enemistad entre ambos escaló de tono tras una serie de confrontaciones públicas, incluyendo un reciente altercado en un aeropuerto y desacuerdos éticos por entrevistas que involucraron asuntos familiares delicados, lo que ha generado un clima de alta tensión que los seguidores esperan ver resuelto con los guantes puestos.
De Nigris fue contundente al especificar las condiciones del duelo: un enfrentamiento de tres rounds con protección reglamentaria, asegurando que tiene la capacidad de noquear a su adversario. Aunque la respuesta de Adrián Marcelo aún se mantiene en suspenso, la expectativa ha crecido exponencialmente entre los usuarios digitales, quienes consideran este posible choque como el cierre definitivo a su guerra de declaraciones. De concretarse, esta pelea se sumaría a un cartel que ya de por sí resulta explosivo para la industria del entretenimiento deportivo.
El Ring Royale 2026, programado para el 15 de marzo, promete ser una de las funciones más mediáticas del año al reunir a figuras de diversos ámbitos en combates que mezclan el deporte con la cultura pop. Entre los encuentros ya confirmados destacan el añejo conflicto entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como el duelo entre Karely Ruiz y Marcela Mistral. Con la inclusión de perfiles como Nicola Porcella, Aldo de Nigris y Alberto del Río, el evento busca consolidar un formato híbrido que combina la competitividad del boxeo con el espectáculo de las celebridades de internet y la televisión.