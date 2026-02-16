Wendy Guevara recurre a la justicia de EE. UU. y obtiene orden de restricción contra conductor

En una reciente declaración que ha acaparado la atención de la prensa, Wendy Guevara confirmó que ha tomado medidas legales estrictas en territorio estadounidense para frenar el hostigamiento de un presentador de televisión. Aunque la conductora optó por no revelar la identidad del involucrado para evitar darle mayor visibilidad, explicó que la situación se volvió insostenible debido a la difusión de información falsa que afectaba directamente su imagen laboral. Guevara desmintió categóricamente las acusaciones sobre supuestos malos tratos hacia sus colaboradores, señalando que estas críticas sobrepasaban los límites del ejercicio periodístico para convertirse en ataques personales.
Durante su estancia en Miami, la ganadora de "La Casa de los Famosos México" se sintió vulnerada por los constantes rumores que ponían en duda su profesionalismo con su equipo de maquillaje y amigos cercanos. Ante este panorama, la influencer decidió priorizar su integridad y tranquilidad emocional mediante una orden de restricción, dejando claro que no permitirá que la difamación empañe su trayectoria. Asimismo, aprovechó el espacio para aclarar que, a diferencia de este caso, sus diferencias pasadas con Marlon Colmenarez nunca llegaron a instancias legales, separando así los conflictos de amistad de las persecuciones mediáticas que afectan su carrera.
Con esta postura, Wendy Guevara envía un mensaje contundente sobre la importancia de proteger el entorno de trabajo y la reputación en la era digital. La famosa destacó que su enfoque actual está en mantener una distancia saludable de cualquier polémica que pueda resultar dañina, reafirmando que su éxito se basa en el respeto mutuo con quienes la rodean. Al cerrar el tema, dejó en manos de sus abogados el seguimiento del caso, mientras ella continúa enfocada en sus proyectos como una de las figuras más relevantes del entretenimiento actual.