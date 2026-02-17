Adiós a Federico Frusciante, el crítico que defendió el cine de culto desde el videoclub

...

El cine italiano despide a una voz irrepetible que cambió las alfombras rojas por el análisis apasionado del cine de género y la resistencia del formato físico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 05:04 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 05:08 PM.