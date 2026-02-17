La ciudad de Livorno se ha teñido de luto tras la partida inesperada de Federico Frusciante, cuya muerte prematura fue confirmada este lunes por su círculo cercano. Lejos de la rigidez académica, Frusciante construyó su leyenda desde el mostrador de su videoclub, un espacio que transformó en un santuario para los amantes del cine antes de llevar su sabiduría a las plataformas digitales. Su estilo en YouTube, caracterizado por una honestidad brutal y una producción sin artificios, lo convirtió en un referente para quienes buscaban una mirada profunda sobre el cine de terror, la ciencia ficción y la serie B, alejándose siempre de la vacuidad del espectáculo comercial.
Para su comunidad, Federico era mucho más que un crítico; era un erudito capaz de desmenuzar las obras de maestros como John Carpenter o David Cronenberg con una intensidad casi política. Su legado radica en haber enseñado a miles de espectadores a cuestionar lo que ven, defendiendo con fervor la visión autoral y la importancia del contexto histórico por encima de las tendencias del streaming. Con su fallecimiento, Italia pierde a una voz incómoda y auténtica que reivindicó la figura del "videoclubista" como guía cultural, dejando un vacío inmenso en una generación que aprendió a amar el cine a través de sus recomendaciones directas y su incansable resistencia cinéfila.