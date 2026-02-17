Adiós a Masaru Ikeda: la voz de Nekomamushi en One Piece fallece a los 83 años

El legendario actor de doblaje japonés, conocido también por ser la voz de Robert De Niro y Morgan Freeman en Japón, murió tras sufrir una complicación cardíaca.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 04:57 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 05:01 PM.