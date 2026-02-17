Adiós a Masaru Ikeda: la voz de Nekomamushi en One Piece fallece a los 83 años

La industria del anime y el cine internacional están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Masaru Ikeda, un pilar del doblaje japonés que dio vida a personajes inolvidables durante más de seis décadas. El deceso ocurrió el pasado 31 de enero de 2026, a los 83 años, a causa de una insuficiencia cardíaca derivada de un infarto de miocardio. La noticia fue recibida con tristeza por los seguidores de One Piece, quienes atesoran su carismática interpretación de Nekomamushi en el arco de Zou, un papel que demostró su capacidad para dotar de alma y fuerza a figuras clave de la animación contemporánea.
Más allá de los mares de la ficción pirata, la versatilidad de Ikeda marcó generaciones enteras. Desde su trabajo en clásicos como Yatterman, donde dio voz a las icónicas máquinas Yatter, hasta su imponente presencia como el comandante Yoneda en Sakura Wars, el actor fue un referente constante de excelencia. Su talento no conoció fronteras, pues Hollywood también encontró en él su eco en Oriente; Ikeda fue la voz oficial para el público nipón de figuras de la talla de Robert De Niro en Fuga a la media noche y de Morgan Freeman en la aclamada trilogía de Batman de Christopher Nolan. Siguiendo el deseo de su familia, el último adiós se llevó a cabo en una ceremonia privada, cerrando así el ciclo de una leyenda que seguirá resonando en cada una de sus interpretaciones.