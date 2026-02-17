Andrea Legarreta presume su nueva etapa amorosa con Luis Carlos Origel tras su ruptura con Erik Rubí

Tras tres años de haber puesto fin a una de las uniones más mediáticas del espectáculo, Andrea Legarreta ha decidido abrir las puertas de su corazón y compartir públicamente su felicidad junto a Luis Carlos Origel. La actriz y presentadora, quien estuvo casada durante más de dos décadas con Erik Rubín, utilizó sus redes sociales para dedicar mensajes cargados de romanticismo y reflexión a su nueva pareja, el sobrino de "Pepillo" Origel. Esta apertura marca un giro en la postura de Legarreta, quien inicialmente se mostró cautelosa debido al proceso de sanación tras su separación, pero que ahora abraza la idea de vivir con intensidad y sin postergar la alegría personal.
Lejos de generar tensiones, este nuevo capítulo se desarrolla en un entorno de madurez y respeto mutuo. La relación entre Legarreta y Rubín sigue siendo un ejemplo de cordialidad, manteniendo un vínculo cercano por el bienestar de sus hijas, Mía y Nina, quienes no solo han dado su bendición al noviazgo de su madre, sino que ya conviven con Luis Carlos debido a que es un viejo conocido del círculo familiar. Mientras la conductora comparte instantáneas de complicidad y besos, sus hijas han expresado ante la prensa su apoyo total, confirmando que la prioridad en esta transición es la armonía de todos los integrantes, permitiendo que Andrea reconstruya su vida emocional bajo un esquema de paz y apoyo colectivo.