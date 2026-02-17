Aniversario de Memo del Bosque: La industria televisiva reflexiona sobre su legado

El vacío que dejó Memo del Bosque en la industria de la televisión mexicana volvió a sentirse con fuerza este fin de semana. En el marco de lo que habría sido su cumpleaños número 65, su círculo más cercano decidió transformar la nostalgia en un tributo público lleno de espiritualidad y afecto. Vica Andrade, su compañera de vida, encabezó los homenajes con un video que recorre la historia del creador de Telehit, reafirmando que su esencia permanece intacta en quienes lo conocieron profundamente. Bajo la promesa de un reencuentro futuro, el mensaje de Andrade conmovió a una comunidad que aún procesa la pérdida del productor ocurrida en abril de 2025.
La fecha también sirvió para evidenciar cómo su influencia ha trascendido a las nuevas generaciones de su familia. Luca del Bosque, su hijo mayor, compartió una imagen que sintetiza su herencia profesional al aparecer junto a su padre rodeado de cámaras, un gesto que subraya la conexión eterna entre ambos. A casi un año de su fallecimiento, tras una valiente y prolongada batalla contra el cáncer, el legado de Del Bosque se mantiene vivo no solo en los archivos de la televisión, sino en la fortaleza de una familia que ha sabido honrar su memoria en cada paso, desde los recientes 15 años de su hija Coral hasta este primer aniversario de nacimiento sin su presencia física.