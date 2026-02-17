Belinda rinde un conmovedor tributo a Milkman durante su concierto en el Carnaval de Mazatlán

La cantante rompió en llanto al interpretar una colaboración que realizó con el rapero en 2013, cuya muerte fue confirmada recientemente tras complicaciones de salud.

