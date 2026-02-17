Belinda rinde un conmovedor tributo a Milkman durante su concierto en el Carnaval de Mazatlán

El escenario del Carnaval de Mazatlán se convirtió en el epicentro de un momento de profunda nostalgia y tristeza cuando Belinda dedicó parte de su espectáculo a la memoria de Milkman. La artista decidió incluir en su presentación el tema "Sueño de ti", una pieza grabada hace más de una década en conjunto con el rapero y la agrupación Motel. Visiblemente conmovida, la intérprete no logró finalizar la canción sin que las lágrimas interrumpieran su voz, lo que provocó una ovación inmediata de los asistentes, quienes transformaron el concierto en un acto de apoyo colectivo hacia la cantante en este difícil momento personal.
Días antes de este homenaje en vivo, Belinda ya había compartido su pesar a través de sus plataformas digitales, describiendo a Milkman no solo como un colaborador talentoso, sino como un amigo entrañable a quien admiró desde los inicios de su carrera. La noticia del deceso fue ratificada por la familia del rapero, quienes agradecieron las muestras de cariño tras una etapa de hospitalización en la que se solicitaron donadores de sangre y apoyo económico. Según sus allegados, el artista partió acompañado de su círculo más íntimo, dejando un legado que perdurará a través de sus creaciones y su impacto en la escena musical urbana.
El gesto de Belinda en Sinaloa reafirma la estrecha relación que mantenía con el músico, cuya huella en la industria ha sido celebrada por diversos colegas y seguidores. Al integrar su arte en uno de los eventos más festivos del país, la cantante logró que la memoria de su amigo trascendiera la tragedia, recordando que la música es el refugio final para quienes parten de forma prematura. Este sentido adiós ha resonado con fuerza en las redes sociales, donde el público ha destacado la vulnerabilidad y la honestidad emocional de la estrella pop frente a la pérdida de un pilar en su trayectoria creativa.