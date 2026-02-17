Cynthia Erivo aclara los rumores sobre su relación con Ariana Grande tras el éxito de Wicked

La intensa conexión entre Cynthia Erivo y Ariana Grande durante la promoción de la película Wicked generó una ola de teorías entre sus seguidores, quienes interpretaron su cercanía como el inicio de un noviazgo. Ante estos rumores, Erivo fue contundente en una reciente entrevista para la revista The Stylist, calificando el interés del público como una "extraña fascinación". La actriz lamentó que la sociedad aún no esté acostumbrada a presenciar vínculos afectivos entre mujeres que sean reales y profundos, señalando que la comodidad que proyectan juntas parece incomodar a quienes no comprenden que una relación así es saludable y necesaria.
Por su parte, Ariana Grande también abordó el tema, explicando que su constante contacto físico es simplemente una forma de canalizar apoyo y energía hacia las personas que quiere. Durante una charla en el podcast de Amy Poehler, la cantante detalló que suele buscar el contacto con las manos de quienes la rodean como un gesto de acompañamiento, descartando cualquier intención romántica con su colega. Ambas artistas subrayaron que, a pesar de sus agendas saturadas tras el estreno del musical, hacen un esfuerzo consciente por mantener su amistad y honrar el proyecto que las unió, cuidándose mutuamente en el proceso.
En el ámbito personal, las protagonistas de la versión cinematográfica del éxito de Broadway mantienen vidas sentimentales por separado y bien definidas. Ariana Grande sostiene actualmente una relación con el actor Ethan Slater, quien también forma parte del elenco de la cinta, mientras que Cynthia Erivo tiene un compromiso de varios años con la productora y guionista Lena Waithe. Con estas declaraciones, las estrellas buscan poner fin a las conjeturas de los fanáticos y redirigir la atención hacia el mensaje de sororidad y complicidad profesional que desarrollaron durante el rodaje.