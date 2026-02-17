Gomita reaparece tras crisis de salud: "Estuve a punto de morir y Dios me dio otra oportunidad"

El hermetismo que rodeó la ausencia de Araceli Ordaz, conocida popularmente como ‘Gomita’, terminó con una revelación que ha impactado a sus seguidores. A través de un testimonio visual donde se le observa en una cama de hospital con oxígeno suplementario, la creadora de contenido confesó que el pasado 5 de febrero atravesó un momento crítico en el que su vida estuvo en riesgo real. Tras días de incertidumbre y silencio en redes sociales, la conductora reapareció para agradecer lo que ella define como un milagro, dejando claro que este episodio ha marcado un antes y un después en su escala de valores y en su relación con la espiritualidad.
En medio de las especulaciones sobre nuevas intervenciones estéticas, la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ lanzó una declaración contundente: su pérdida de peso no fue el objetivo de sus oraciones, sino una consecuencia de haber soltado cargas emocionales y ego. Gomita aseguró que, de haber encontrado consuelo en su fe años atrás, se habría ahorrado múltiples cirugías plásticas que hoy ve como parte de un pasado dominado por la autocrítica. Aunque aún no revela el diagnóstico médico exacto que la llevó al quirófano de urgencia, prometió compartir los detalles técnicos de su recuperación en los próximos días, mientras se enfoca en un estilo de vida alejado de las presiones del mundo digital.