Kunno entrará a La Casa de los Famosos con un polémico amuleto

La próxima temporada de La Casa de los Famosos ya genera conversación antes de su estreno tras las inesperadas declaraciones de Kunno. El creador de contenido sorprendió al público al confesar que, entre sus pertenencias esenciales para el encierro, incluyó una fotografía de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Para el tiktoker, la pareja representa un soporte emocional fundamental, por lo que intentará mantener su presencia cerca pese a las normativas del programa que limitan el ingreso de imágenes externas. Esta elección ha desatado una ola de comentarios en plataformas digitales, donde se cuestiona si la producción permitirá este objeto y qué impacto tendrá su estrecha relación con los músicos en su desempeño dentro del show.
La complicidad entre Kunno y la hija de Pepe Aguilar es tal que la propia cantante le brindó consejos específicos para sobrevivir a la convivencia extrema frente a las cámaras. Según relató el influencer, Ángela le recomendó mantenerse auténtico, disfrutar de las celebraciones con moderación y aprovechar cada momento de privacidad o privilegio que el juego le otorgue. Estas sugerencias subrayan la cercanía de un vínculo que ha sido blanco de críticas constantes, posicionando a Kunno como uno de los defensores más férreos del matrimonio ante los juicios de la opinión pública.
Sin embargo, el anuncio de su participación no ha estado exento de escepticismo por parte de los televidentes. En redes sociales como X, diversos usuarios han ironizado sobre el apoyo que recibirá el influencer, sugiriendo que su base de votantes podría reducirse a sus amigos famosos debido a las controversias que lo rodean. A pesar del debate mediático, Kunno parece decidido a utilizar su plataforma para mostrar una faceta personal vinculada a sus lealtades más profundas, convirtiendo su estancia en la casa en un nuevo capítulo de la saga que envuelve a la familia Aguilar y su entorno más íntimo.