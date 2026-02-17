Kunno entrará a La Casa de los Famosos con un polémico amuleto

El influencer mexicano reveló que considera al matrimonio como "pilares" en su vida y planea llevar su imagen al reality, a pesar de las estrictas reglas de la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 09:22 AM.
