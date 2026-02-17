Laura Flores queda fuera de "La Casa de los Famosos" tras un inesperado desplante a la producción

...

La actriz, quien era una de las figuras estelares para la sexta temporada, habría sido enviada a la "banca" por Telemundo tras declinar su participación a pocos días del estreno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 04:29 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 04:35 PM.