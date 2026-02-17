Lupita Villalobos ironiza sobre la renuncia de Samadhi Zendejas y lanza reto a Kim Shantal

El anuncio de que Samadhi Zendejas no subirá al ring el próximo 26 de abril ha desatado una ola de reacciones en el entorno de "Supernova Génesis", siendo la de Lupita Villalobos la más ácida hasta el momento. Con un tono marcadamente sarcástico, Villalobos bromeó sobre su propia pelea contra Kim Shantal, parodiando el conflicto de peso que dejó fuera a la actriz de "Mariposa de Barrio". La influencer "exigió" entre risas que su oponente crezca diez centímetros para igualar su estatura, haciendo una clara referencia a la negativa de Zendejas de bajar de peso a pesar de que Alana Flores aceptó subir hasta los 55 kilogramos para salvar el encuentro.
Más allá de la mofa, Villalobos aclaró que su propia negociación con Kim Shantal fue ejemplar y carente de dramas, pactando un peso intermedio sin contratiempos. Mientras ella se dedica a "acosar" amistosamente a su rival en redes, la organización del evento sigue en una carrera contra el reloj para llenar el vacío que dejó Samadhi. Aunque el público ha comenzado a proponer nombres como el de Bárbara de Regil para enfrentar a Alana, los organizadores ya han descartado esa posibilidad, dejando en el aire la identidad de la mujer que tendrá la valentía de medirse contra la invicta streamer en la Arena CDMX.