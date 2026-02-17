Lupita Villalobos ironiza sobre la renuncia de Samadhi Zendejas y lanza reto a Kim Shantal

La creadora de contenido aprovechó el revuelo por la cancelación del combate estelar de Supernova 2026 para burlarse de las exigencias físicas en las negociaciones de boxeo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 05:50 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 05:18 PM.