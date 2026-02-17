Maryfer Centeno se despide de Televisa para conquistar el mercado estadounidense con Telemundo

...

La famosa grafóloga se une al equipo de panelistas de "La Casa de los Famosos" en una etapa de renovación profesional que la lleva por primera vez fuera de las filas de la televisora de San Ángel.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 04:40 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 04:43 PM.