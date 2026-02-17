Maryfer Centeno se despide de Televisa para conquistar el mercado estadounidense con Telemundo

El panorama mediático de 2026 inicia con un movimiento estratégico que ha sorprendido a la audiencia mexicana. Maryfer Centeno, quien durante años fue una pieza clave en el programa "Hoy" y diversos espacios de Grupo Fórmula, ha decidido cerrar su ciclo en México para internacionalizar su carrera. La especialista en lenguaje corporal y escritura ha firmado un contrato exclusivo con Telemundo, marcando así su debut oficial en la televisión hispana de Estados Unidos como una de las analistas principales para las galas del reality show más visto del momento.
Esta incorporación llega en un momento de alta tensión para la producción de "La Casa de los Famosos", que este año reunirá a 20 habitantes en una competencia que promete chispas. Centeno compartirá el panel de expertos con figuras como René Franco, aportando su particular visión científica al comportamiento de personalidades tan polémicas como Laura Zapata, el influencer Kunno y la ex Miss Universo Lupita Jones. Con este giro, Maryfer no solo expande su horizonte profesional, sino que se posiciona como una voz autorizada para desmenuzar los conflictos de un elenco que incluye a pioneras digitales como Caeli y estrellas internacionales como Yina Calderón.