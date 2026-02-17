Paris Hilton renueva sus votos en una romántica propuesta frente al mar y sus hijos

La mujer que alguna vez fue el rostro de la rebeldía y el exceso en los años 2000 ha consolidado su faceta más madura y estable en un escenario de ensueño. Este 14 de febrero, bajo el sol de las Islas Turcas y Caicos, Paris Hilton volvió a escuchar la pregunta que cambió su vida hace un lustro. Su esposo, Carter Reum, aprovechó la cercanía de San Valentín y el cumpleaños número 45 de la socialité para pedirle matrimonio por segunda vez. Sin embargo, a diferencia de su espectacular boda de tres días en 2021, esta vez el "sí" se pronunció ante la mirada de sus dos hijos, Phoenix y London, quienes se convirtieron en los testigos principales de una unión que Paris describe ahora como un refugio de paz y respeto.
Para Hilton, este gesto representa el cierre de un ciclo marcado por desengaños amorosos y compromisos mediáticos que nunca llegaron al altar. Tras años de estar bajo el escrutinio público y confesar que en el pasado se sintió juzgada por su fama, la DJ y empresaria asegura haber encontrado en Reum a su verdadera alma gemela. La renovación de sus votos no fue solo un evento social para sus 26 millones de seguidores, sino un mensaje dedicado a sus pequeños sobre la importancia de elegir el amor día tras día. Con esta celebración, la protagonista de "Paris in Love" reafirma que su prioridad actual es la construcción de un legado familiar sólido, dejando atrás la imagen de "it girl" solitaria para abrazar plenamente su rol como madre y esposa.