Paris Hilton renueva sus votos en una romántica propuesta frente al mar y sus hijos

La icónica heredera y empresaria celebró cinco años de amor con Carter Reum en las Islas Turcas y Caicos, transformando el día de San Valentín en un nuevo compromiso familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 04:09 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 04:11 PM.