Polémica en el ring: Samadhi Zendejas cancela su pelea contra Alana Flores por el pesaje

El esperado debut boxístico de Samadhi Zendejas ha dado un giro inesperado hacia los tribunales de la opinión pública. Lo que inició como un reto lanzado por la propia actriz terminó en una ruptura total con los organizadores de Supernova Strikers, quienes señalaron que la negociación se estancó debido a una diferencia de siete kilos entre las competidoras. A pesar de que la influencer Alana Flores aceptó subir su peso y arriesgar sus cuatro títulos para salvar el encuentro, el equipo de Zendejas optó por el silencio absoluto, dejando a la producción plantada y obligándolos a buscar una sustituta de emergencia para la función del próximo 26 de abril.
El desplante no ha frenado los planes de la velada en la Arena CDMX, que mantiene a Alana Flores como la figura central tras sus cuatro victorias invictas. La joven atleta lamentó públicamente la postura de la actriz, cuestionando su compromiso con un deporte que exige sacrificios físicos rigurosos. Por ahora, el evento sigue adelante con la promesa de una transmisión global vía Netflix y un ambiente cargado de adrenalina bajo la conducción de Juan Guarnizo y el análisis de los comediantes de La Cotorrisa. Mientras tanto, el comité organizador trabaja a marchas forzadas para encontrar una oponente que acepte el desafío y respete la ética deportiva que, según el comunicado oficial, fue vulnerada en este episodio.