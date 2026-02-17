Polémica en el ring: Samadhi Zendejas cancela su pelea contra Alana Flores por el pesaje

...

La organización de Supernova Strikers denunció la falta de comunicación de la actriz, quien abandonó el evento estelar de la Arena CDMX tras no alcanzar un acuerdo sobre las categorías de peso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/02/2026 05:08 PM.
En Espectáculos y editada el 17/02/2026 05:10 PM.