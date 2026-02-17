Shia LaBeouf detenido tras una pelea callejera en pleno Mardi Gras de Nueva Orleans

El actor fue arrestado luego de protagonizar un altercado frente a un bar del Barrio Francés, incidente que requirió la intervención de paramédicos antes de ser trasladado a las autoridades.

