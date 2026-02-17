Shia LaBeouf detenido tras una pelea callejera en pleno Mardi Gras de Nueva Orleans

Las festividades del Mardi Gras en Nueva Orleans se tornaron sombrías para Shia LaBeouf, quien terminó bajo custodia policial tras una confrontación física registrada poco después de la medianoche de este martes. Según grabaciones obtenidas por medios locales, el actor fue captado en las afueras de un establecimiento del Barrio Francés, donde aparecía sin camisa y visiblemente alterado mientras encaraba a un grupo de personas. Testigos presenciales indicaron que el personal de seguridad del local ya lo había expulsado previamente, pero el intérprete regresó al lugar, lo que desencadenó el conflicto que terminó con la intervención de los servicios de emergencia.
A pesar de que los paramédicos acudieron al sitio para brindarle asistencia médica, LaBeouf no presentaba heridas de gravedad, aunque fue visto siendo trasladado en una ambulancia para su valoración. Tras el incidente, los registros judiciales confirmaron que el actor enfrenta dos cargos por agresión simple. Esta situación vuelve a poner bajo el foco público la estabilidad del artista, quien en años recientes ha lidiado con procesos de rehabilitación y crisis de salud mental, vinculando a menudo su conducta desordenada con traumas no resueltos de su pasado y episodios de estrés postraumático.
La detención en Nueva Orleans se suma a un historial de problemas legales que han marcado la carrera de LaBeouf, quien ha intentado mantener la sobriedad mediante terapia y programas especializados de forma intermitente. El episodio ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, especialmente porque el actor había mostrado signos de recuperación en sus proyectos más recientes. Por ahora, el proceso judicial determinará las consecuencias de este nuevo altercado, mientras la comunidad artística observa con preocupación la reincidencia de estas crisis personales en uno de los rostros más polémicos de la industria.