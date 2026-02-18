Bad Bunny conquista Japón: el fenómeno latino aterriza en Tokio de la mano de Spotify

La expansión global de la música en español alcanza un nuevo punto crítico con el anuncio del debut de Bad Bunny en Japón. El próximo 7 de marzo, Tokio será el escenario donde el "Conejo Malo" se integre a la prestigiosa serie Billions Club Live de Spotify, una iniciativa diseñada para rendir tributo a los artistas que han logrado superar la barrera de los mil millones de reproducciones. Esta presentación no solo representa un hito personal para el cantante, sino que funciona como una herramienta estratégica de la plataforma para conectar directamente con la creciente base de oyentes nipones que han impulsado el ritmo latino en el continente asiático.
El repertorio de la noche estará compuesto exclusivamente por las 28 canciones del artista que ya forman parte del selecto club de los mil millones, incluyendo himnos generacionales como Tití Me Preguntó y Callaita. El concierto llega en un momento de gracia absoluta para el puertorriqueño, quien recientemente hizo historia en la industria anglosajona al obtener el Grammy a Mejor Disco del Año por su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', marcando la primera vez que un proyecto íntegramente en español recibe tal distinción. Este logro se suma a su imponente presencia mediática tras su reciente intervención en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que registró una audiencia masiva de más de 128 millones de espectadores.
Consolidado por cuarto año consecutivo como el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify, Bad Bunny utiliza este evento independiente en Tokio para reafirmar que el idioma no es una barrera para el dominio cultural contemporáneo. La cita en Japón se percibe como una coronación simbólica de su influencia internacional, cerrando un ciclo de éxitos que han transformado las métricas de consumo digital. Al unirse a esta serie de presentaciones exclusivas, el intérprete no solo celebra sus cifras astronómicas, sino que valida el poder de exportación de la cultura puertorriqueña hacia los mercados más distantes del planeta.