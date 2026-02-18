Bad Bunny conquista Japón: el fenómeno latino aterriza en Tokio de la mano de Spotify

El astro puertorriqueño llevará sus grandes éxitos a territorio asiático por primera vez en un evento exclusivo que celebra sus récords de reproducción.

