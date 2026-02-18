El cine despide a Tom Noonan: fallece el legendario rostro de los villanos de Hollywood

El séptimo arte está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tom Noonan, un actor cuya presencia física y profundidad dramática lo convirtieron en una figura indispensable del cine de género. La noticia fue difundida por el director Fred Dekker, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales recordó la generosidad y el talento del intérprete. Dekker destacó especialmente la versión humana y conmovedora que Noonan ofreció del monstruo de Frankenstein en "The Monster Squad", un papel que, potenciado por el maquillaje de los grandes maestros de la industria, se convirtió en un pilar de su filmografía y en un favorito de los entusiastas del cine de culto.
Con una estatura de 1.96 metros que le otorgaba una naturalidad inquietante, Noonan se especializó en dar vida a antagonistas complejos y memorables que desafiaban el arquetipo del villano común. Su capacidad para transitar entre la amenaza pura y la melancolía quedó plasmada en personajes icónicos como el temible Caín en "Robocop 2" o el calculador Ripper en "Last Action Hero". A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, que inició con una breve aparición en 1980, logró trabajar bajo las órdenes de directores de renombre en cintas de la talla de "Heat" y "Synecdoche, New York", demostrando una versatilidad que iba mucho más allá de su imponente físico.
Su legado no se limitó a la pantalla grande; en televisión, Noonan fue un invitado recurrente en series de culto como "The X-Files" y "CSI", donde su sola aparición garantizaba una atmósfera de tensión única. Aunque las causas de su deceso no han sido reveladas, su partida el pasado sábado ha provocado una oleada de reconocimientos por parte de colegas y críticos, quienes lo describen como un "caballero y erudito" de la actuación. Con su fallecimiento, Hollywood pierde a uno de sus secundarios más brillantes, un artista que supo transformar el miedo en una forma de arte elevada y respetada.