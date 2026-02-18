El cine despide a Tom Noonan: fallece el legendario rostro de los villanos de Hollywood

El imponente actor de casi dos metros, inmortalizado por sus interpretaciones en clásicos como "Robocop 2" y "Manhunter", dejó un vacío en la industria tras su partida a los 74 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 11:19 AM.