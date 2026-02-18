Emily Cinnamon conquista Nueva York: la hija del 'Canelo' brilla en la pasarela de Alonso Máximo

El New York Fashion Week fue el escenario del más reciente éxito profesional de Emily Cinnamon, quien se encargó de clausurar el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo. En esta ocasión, la hija mayor de Saúl 'Canelo' Álvarez portó una pieza central de la colección titulada ‘Morelia’, una propuesta cargada de simbolismo que rinde homenaje a la lealtad y el espíritu de la compañera canina del artista. A través de una paleta de colores vibrantes que incluye desde el oro de la eternidad hasta el fucsia del carácter intrépido, el vestido narra una historia de amor incondicional y transformación, destacando sobre un fondo blanco que representa la pureza del recuerdo.
Esta participación reafirma el crecimiento de Emily en la industria de la moda, una faceta que comenzó a explorar de manera espontánea a los 15 años durante las celebraciones del bicentenario de Jalisco. En aquel debut, la joven representó a su estado natal con un diseño de Carolina Vázquez, coincidiendo simbólicamente con la histórica pelea que su padre ofreció en la misma entidad. Aunque la equitación ha sido su pasión principal durante años, su presencia en las pasarelas internacionales demuestra un interés genuino por diversificar su carrera y consolidar un nombre propio más allá del legado deportivo de su familia.
Tras cumplir con sus compromisos en la semana de la moda, Emily aprovechó el clima invernal de la Gran Manzana para recorrer puntos emblemáticos de la ciudad. Entre sus paradas destacaron la Zona Cero, la Estatua de la Libertad y la imponente estructura de The Vessel, compartiendo así el cierre de una etapa profesional significativa en uno de los escaparates más importantes del mundo. Con esta aparición en Nueva York, la modelo jalisciense deja claro que su trayectoria está en pleno ascenso, equilibrando su disciplina en el deporte ecuestre con el brillo de la alta costura global.