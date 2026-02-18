Escándalo en Veracruz: Yeri Mua desafía a la autoridad y desata la furia de Eduardo Verástegui

La influencer y cantante encendió las redes sociales tras consumir sustancias ilícitas frente a elementos de la Marina, provocando una dura respuesta del activista conservador.

