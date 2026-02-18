Frederick Wiseman, pionero del documental, fallece a los 96 años

...

El legendario documentalista muere a los 96 años, dejando un legado de casi medio siglo dedicado a observar la complejidad del sistema estadounidense sin filtros ni juicios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/02/2026 03:20 PM.
En Espectáculos y editada el 18/02/2026 03:24 PM.