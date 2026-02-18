Frederick Wiseman, pionero del documental, fallece a los 96 años

El séptimo arte ha perdido a uno de sus observadores más pacientes y agudos: Frederick Wiseman. La productora Zipporah Films confirmó el fallecimiento del cineasta nacido en Boston, quien a lo largo de 45 películas transformó el género documental en una herramienta de análisis institucional casi quirúrgica. Wiseman, quien originalmente se formó como abogado en Yale, decidió cambiar los tribunales por la cámara a mediados de los años 60, desarrollando un estilo único conocido como "cine directo", donde la ausencia de entrevistas y narraciones permitía que la realidad hablara por sí misma.
La trayectoria de Wiseman fue reconocida con los máximos honores de la industria, incluyendo un Oscar honorífico y el León de Oro por su trayectoria. Su obra comenzó de manera impactante con Titicut Follies (1967), un retrato tan crudo de un hospital psiquiátrico que fue censurado durante décadas. Desde entonces, su lente no descansó, analizando desde la educación en High School hasta la burocracia moderna en City Hall. Su método era tan sencillo como riguroso: rodar durante meses con equipos mínimos para volverse "invisible" y capturar la verdadera esencia de la interacción humana dentro de los sistemas públicos.
Incluso en sus últimos años, Wiseman se mantuvo activo y conectado con la realidad política, explorando las divisiones sociales de su país en obras como Monrovia, Indiana. Con su muerte, desaparece el último de los grandes padres del documental moderno, pero queda una filmografía que sirve como una radiografía exhaustiva de la sociedad estadounidense. Bajo su sello independiente, Wiseman enseñó al público no qué pensar, sino cómo mirar, dejando como testamento final su amor por el detalle y la complejidad de la vida cotidiana.
Obras imprescindibles de Frederick Wiseman