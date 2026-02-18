Guantes y polémicas: Marcela Mistral y Karely Ruiz llevarán su rivalidad al ring entre duras crítica

El evento Ring Royale convertirá la Arena Monterrey en un escenario de ajustes de cuentas donde celebridades y figuras de redes sociales resolverán sus conflictos a través del boxeo.

Autor Yelitza Espinoza el 18/02/2026 09:50 AM.
Espectáculos