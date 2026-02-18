Guantes y polémicas: Marcela Mistral y Karely Ruiz llevarán su rivalidad al ring entre duras crítica

La expectativa por el espectáculo Ring Royale ha escalado tras confirmarse que Marcela Mistral y Karely Ruiz se enfrentarán en un combate que promete cerrar años de controversias públicas. Bajo la producción de Poncho de Nigris, la Arena Monterrey recibirá el próximo 15 de marzo a una cartelera que incluye duelos mediáticos como el de Carlos Trejo contra Alfredo Adame y el choque entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris. Mistral ha manifestado su confianza en obtener la victoria, respaldada por un intenso régimen de entrenamiento físico para encarar a la modelo de contenido exclusivo en una de las peleas más comentadas de la noche.
Sin embargo, el anuncio del encuentro no ha estado exento de ataques directos, destacando la ácida reacción de Azalia Ojeda, exintegrante de Big Brother. A través de sus redes sociales, la llamada "Lady de Polanco" calificó el evento como algo ridículo y lanzó fuertes calificativos contra ambas participantes, sugiriendo que deberían enfocarse en la crianza de sus hijos en lugar de subir al cuadrilátero. Ojeda fue especialmente dura con la esposa de De Nigris, insinuando que su participación responde a una necesidad económica y arremetiendo contra su matrimonio en una serie de publicaciones que se volvieron virales de inmediato.
A pesar de los señalamientos de "muertas de hambre" y las dudas sobre la seriedad deportiva del evento, la organización continúa con los preparativos de lo que se perfila como un fenómeno de audiencia digital y presencial. La mezcla de rencores personales con el formato de boxeo de exhibición ha generado un intenso debate sobre los límites del entretenimiento actual y el papel de los influencers en disciplinas profesionales. Con el pesaje y la fecha definitiva acercándose, la tensión entre las protagonistas y sus detractores asegura que Ring Royale será uno de los temas más candentes de la agenda del espectáculo en marzo.