Jorge Ortiz de Pinedo denuncia crisis por abandono institucional en la Casa del Actor

La vulnerabilidad de los pioneros del espectáculo en México ha quedado expuesta tras las recientes declaraciones de Jorge Ortiz de Pinedo, quien denunció un estado de abandono parcial que se ha prolongado por seis años en la Casa del Actor. El reconocido productor señaló que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ha limitado su responsabilidad únicamente a traslados hospitalarios o servicios funerarios, ignorando las necesidades básicas de los cerca de cuarenta residentes. Según el actor, el asilo fundado hace ocho décadas por la propia asociación carece hoy de apoyo suficiente para garantizar una alimentación digna, vestimenta y condiciones de vida adecuadas para quienes dedicaron su vida al arte.
En un fuerte cuestionamiento a la gestión administrativa actual, Ortiz de Pinedo puso bajo la lupa el destino de más de treinta millones de pesos que, afirma, se encuentran pendientes de entrega por parte de la organización. Durante su encuentro con la prensa, el histrión exigió cuentas claras al señalar que, mientras se aproximan procesos electorales internos, la incertidumbre sobre el paradero de estos fondos persiste. "Pregúntele al señor Ochoa dónde está ese dinero", sentenció el productor, sugiriendo que la indiferencia de los líderes actuales ha dejado en el olvido a los colegas jubilados que hoy no perciben ni siquiera su pensión correspondiente.
Ante este panorama, el llamado de Ortiz de Pinedo se centró en la urgencia de realizar auditorías profundas que garanticen la transparencia y responsabilicen a quienes hayan gestionado incorrectamente el patrimonio de los agremiados. La propuesta del actor no solo busca rescatar el presente de los residentes actuales, sino asegurar el futuro del gremio mediante la creación de nuevos contratos colectivos justos y una previsión social sólida. La crisis en la Casa del Actor se presenta así como un síntoma de una desconexión institucional que, en palabras del productor, requiere una reacción inmediata de la comunidad artística para proteger la dignidad de sus veteranos.