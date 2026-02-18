Jorge Ortiz de Pinedo denuncia crisis por abandono institucional en la Casa del Actor

El productor mexicano alzó la voz contra la ANDA por el desamparo que sufren los artistas retirados y la falta de transparencia en el manejo de millonarios recursos.

